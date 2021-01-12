В Заречном в 2020 году по статье 20.6.1 КоАП РФ составили около 370 протоколов Общество

Заречный, 12 января 2021. PenzaNews. Около 370 протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», которая была введена федеральным законом от 1 апреля 2020 года на фоне пандемии коронавируса, составлено в Заречном Пензенской области в прошлом году. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации ЗАТО.

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«По итогам 2020 года в Заречном составлено 366 протоколов по данной статье КоАП РФ», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что в период новогодних праздников, когда ежедневно осуществлялся контроль за соблюдением гражданами ограничений, введенных в Пензенской области в рамках режима повышенной готовности, было составлено 10 протоколов.

«Нарушителям грозит штраф», — добавляется в сообщении.

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В соответствии с ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ, для граждан предусмотрено наказание в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере от 1 тыс. до 30 тыс. рублей, для должностных лиц — от 10 тыс. до 50 тыс. рублей, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юрлиц — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

Нарушения, предусмотренные ч. 2 ст. 20.6.1 КоАП РФ, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 15 тыс. до 50 тыс. рублей, на должностных лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, на юридических лиц — от 500 тыс. до 1 млн. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.