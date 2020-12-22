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В Пензенской области действие ограничений из-за коронавируса продлено по 15 января

16:42 | 22.12.2020 | Общество

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Пенза, 22 декабря 2020. PenzaNews. Действие ограничительных мер, введенных в Пензенской области в связи с угрозой распространения коронавируса, продлено по 15 января 2021 года. Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора №27 «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области».

В Пензенской области действие ограничений из-за коронавируса продлено по 15 января. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Так, в прежнем объеме сохранены ограничения, связанные с проведением публичных и иных массовых мероприятий.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию зрелищно-развлекательных мероприятий, оказывающим услуги общественного питания, как и раньше, запрещено их проведение, оказание в период с 23.00 до 6.00.

Люди старше 65 лет и лица с определенными хроническими заболеваниями должны соблюдать режим самоизоляции, который действует с 30 марта. При этом работающим пенсионерам в период с 25 декабря по 7 января и с 8 по 15 января будут оформлены листки нетрудоспособности на основании временных правил, утвержденных правительством России.

Согласно внесенным в документ изменениям, теперь ежедневный доклад о ситуации с распространением COVID-19 в Пензенской области будет представлять губернатору заместитель председателя регионального правительства, координирующий вопросы здравоохранения. Прежде это было поручено вице-губернатору.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

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