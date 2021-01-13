В Заречном планируется исключить из спецфонда две квартиры для предоставления сиротам Общество

Заречный, 13 января 2021. PenzaNews. Процедуру исключения из специализированного жилищного фонда двух квартир планируется провести в Заречном Пензенской области с целью их предоставления местным жительницам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации ЗАТО.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В 2016 году обеим девушкам были выделены квартиры из специализированного жилищного фонда. В течение 5 лет члены межведомственной комиссии регулярно посещали их, проверяя, содержатся ли данные жилые помещения в удовлетворительном санитарно-гигиеническом состоянии, нет ли задолженности по коммунальным платежам и иных нарушений», — поясняется в тексте.

В нем добавляется, что срок действия договоров найма этих двух квартир истекает в ближайшее время.

«Поскольку проживающие в них граждане соблюли все необходимые требования, межведомственная комиссия приняла решение рекомендовать отделу городской инфраструктуры и жилищной политики администрации Заречного подготовить проект постановления об исключении данных жилых помещений из спецфонда и предоставлении этих квартир по договору социального найма их нынешним нанимателям», — сказано в сообщении.

В тексте отмечается, что затем девушки смогут оформить квартиры в собственность.