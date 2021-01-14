Жителям Пензенской области рекомендовали воздержаться от поездок на машине Общество

Пенза, 14 января 2021. PenzaNews. Представители Госавтоинспекции рекомендовали автомобилистам по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте.

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«Сотрудники ГИБДД рекомендуют водителям воздержаться от поездок на машине, особенно на дальние расстояния. В первую очередь этот совет касается начинающих водителей, которые, к сожалению, нередко попадают в ДТП именно при ухудшении погодных условий, так как пока еще не обладают нужными навыками управления автомобилем», — говорится в обращении управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В нем содержится призыв к водителям и пешеходам неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными.

«В связи с ухудшением погодных условий сотрудники ГИБДД осуществляют контроль за дорожным движением, обеспечивают оперативное взаимодействие с коммунальными службами по ликвидации неудовлетворительных дорожных условий, оказывают помощь водителям транспортных средств», — отмечается в тексте.