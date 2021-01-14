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Жителям Пензенской области рекомендовали воздержаться от поездок на машине

11:14 | 14.01.2021 | Общество

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Пенза, 14 января 2021. PenzaNews. Представители Госавтоинспекции рекомендовали автомобилистам по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте.

Жителям Пензенской области рекомендовали воздержаться от поездок на машине. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудники ГИБДД рекомендуют водителям воздержаться от поездок на машине, особенно на дальние расстояния. В первую очередь этот совет касается начинающих водителей, которые, к сожалению, нередко попадают в ДТП именно при ухудшении погодных условий, так как пока еще не обладают нужными навыками управления автомобилем», — говорится в обращении управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В нем содержится призыв к водителям и пешеходам неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными.

«В связи с ухудшением погодных условий сотрудники ГИБДД осуществляют контроль за дорожным движением, обеспечивают оперативное взаимодействие с коммунальными службами по ликвидации неудовлетворительных дорожных условий, оказывают помощь водителям транспортных средств», — отмечается в тексте.

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