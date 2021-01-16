Жителям рекомендовали уточнять информацию о крещенских купаниях в администрациях Общество

Пенза, 16 января 2021. PenzaNews. Жители Пензенской области, желающие принять участие в крещенских купаниях, могут уточнить информацию о наличии санкционированных купелей и их местонахождении в администрациях муниципальных образований. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГУ МЧС России по региону.

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«В главном управлении МЧС России по Пензенской области продолжается работа по подготовке к обеспечению безопасности в праздник Крещения Господня. Организовано взаимодействие с полицией, медицинской службой и пензенским пожарно-спасательным центром», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в ведомство поступило 32 заявки на организацию купелей на реках и водоемах, а также 45 — на родниках.

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«Желающим искупаться необходимо уточнить адрес купели в администрации своего района. Обращаем внимание, что на территории областного центра санкционированных мест купания нет», — подчеркивается в сообщении.

С 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Действие ряда ограничений продлено в регионе по 29 января 2021 года.

14 января 2021 года и.о. главы администрации Пензы Виталий Макаров подписал постановление мэрии об обеспечении безопасности людей на водных объектах во время праздника Крещения Господня. В соответствии с документом, планируется предпринять меры по недопущению массового купания населения с учетом рекомендаций управления Роспотребнадзора по Пензенской области.

В местах возможного купания граждан будет организовано дежурство.