EN
16:54:39 Воскресенье, 17 января
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Таких снегопадов в Пензе давно не было — Андрей Лузгин

12:37 | 16.01.2021 | Общество

Печать

Пенза, 16 января 2021. PenzaNews. Таких снегопадов, как те, что обрушились на Пензу в ночь с 13 на 14 января и с 15-го на 16-е, не было давно. Об этом заявил глава администрации города Андрей Лузгин.

Таких снегопадов в Пензе давно не было — Андрей Лузгин

Фото: пресс-служба администрации Пензы

«14-го числа, по факту, выпала месячная норма осадков — 41 мм. Таких снегопадов в Пензе давно не было», — сказал он, комментируя сложившуюся в городе обстановку.

Андрей Лузгин пояснил, что в первоочередном порядке уборка снега ведется на магистральных дорогах и вблизи социально значимых объектов, затем — на квартальных дорогах, в частном секторе, на тротуарах и остановках.

«Все городские службы работают. Вся техника была своевременно подготовлена. Запас песко-соляной смеси, запас соли — все в полном объеме есть. Все люди, кто не болеет, все работают круглосуточно, в двухсменном режиме», — уточнил мэр.

По его словам, ежедневно — и днем, и ночью — на вывоз снега задействовано примерно 50 машин и такое же количество погрузчиков.

«Будем вывозить снег, я думаю, еще в течение нескольких недель», — предположил он, подчеркнув, что «снега очень много».

Андрей Лузгин уточнил, что со 2 января дорожные службы работают в круглосуточном режиме, сотрудники администрации Пензы, ответственные за данное направление, — с 4.00 и до 22.00–23.00.

«На самом деле подчиненные работают самоотверженно», — констатировал мэр Пензы.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области коронавирус за сутки подтвержден у 30 детей В Пензе МУП «Спецбюро», детсад №88 и школа №27 получили снегоуборщики
Алексей Марьин получил мандат депутата Заксобрания Пензенской области Житель Пензы задержан по подозрению в сбыте наркотиков
Минлесхоз Пензенской области приобрел 18 кусторезов В результате пожара в гараже на улице Онежской в Пензе погиб мужчина
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама