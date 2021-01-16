Таких снегопадов в Пензе давно не было — Андрей Лузгин Общество

Пенза, 16 января 2021. PenzaNews. Таких снегопадов, как те, что обрушились на Пензу в ночь с 13 на 14 января и с 15-го на 16-е, не было давно. Об этом заявил глава администрации города Андрей Лузгин.

Фото: пресс-служба администрации Пензы

«14-го числа, по факту, выпала месячная норма осадков — 41 мм. Таких снегопадов в Пензе давно не было», — сказал он, комментируя сложившуюся в городе обстановку.

Андрей Лузгин пояснил, что в первоочередном порядке уборка снега ведется на магистральных дорогах и вблизи социально значимых объектов, затем — на квартальных дорогах, в частном секторе, на тротуарах и остановках.

«Все городские службы работают. Вся техника была своевременно подготовлена. Запас песко-соляной смеси, запас соли — все в полном объеме есть. Все люди, кто не болеет, все работают круглосуточно, в двухсменном режиме», — уточнил мэр.

По его словам, ежедневно — и днем, и ночью — на вывоз снега задействовано примерно 50 машин и такое же количество погрузчиков.

«Будем вывозить снег, я думаю, еще в течение нескольких недель», — предположил он, подчеркнув, что «снега очень много».

Андрей Лузгин уточнил, что со 2 января дорожные службы работают в круглосуточном режиме, сотрудники администрации Пензы, ответственные за данное направление, — с 4.00 и до 22.00–23.00.

«На самом деле подчиненные работают самоотверженно», — констатировал мэр Пензы.