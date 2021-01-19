В Пензенской области не допущено происшествий во время крещенских купаний — МЧС Общество

Пенза, 19 января 2021. PenzaNews. Каких-либо происшествий в местах крещенских купаний на территории Пензенской области не допущено. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главного управления МЧС России по региону.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что в местах санкционированных купаний были созданы водолазные посты, специалисты оборудовали спуски к воде специальными настилами, установили рядом с купелями пункты для обогрева и переодевания, было обеспечено дежурство сотрудников МЧС, пензенского пожарно-спасательного центра, полицейских и работников скорой помощи.

«На всех предполагаемых местах неорганизованного купания были выставлены посты безопасности: сотрудники местного самоуправления, спасатели, полиция, контролировали ситуацию и не допускали желающих испытать себя в ледяной воде. По итогам дежурств в местах санкционированного проведения крещенских купаний и превентивных мероприятий в местах традиционного купания граждан происшествий не допущено», — сказано в тексте.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2021 году на проведение крещенских купаний повлияла ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции.

В ряде муниципальных образований санкционированных купелей не было. В частности, их не стали оборудовать в Пензе.