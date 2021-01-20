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Пензенские власти не исключают возможность приобретения у «РЖД» земли вблизи бывшего ДК

21:01 | 20.01.2021 | Общество

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Пенза, 20 января 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев не исключил возможность приобретения у ОАО «РЖД» в региональную или муниципальную собственность расположенного вблизи здания бывшего ДК имени Ф.Э. Дзержинского в Пензе земельного участка, на территории которого в настоящее время находится сквер.

Пензенские власти не исключают возможность приобретения у «РЖД» земли вблизи бывшего ДК. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Эта территория принадлежит компании «Российские железные дороги». Я обращался в адрес руководства с просьбой, чтобы они передали эту землю или в областную, или в собственность города Пензы, но они такого решения не приняли», — сообщил он, отвечая на вопросы жителей в ходе онлайн-трансляции в социальной сети «Одноклассники» в среду, 20 января.

Комментируя тот факт, что теперь «РЖД» планирует продать принадлежащее ей недвижимое имущество на открытом аукционе, Иван Белозерцев подчеркнул, что возможности использования территории нынешнего сквера ограничены.

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По его словам, покупатель земельного участка не сможет там построить магазины или установить палатки.

В связи с этим губернатор предположил, что спрос на данное недвижимое имущество со стороны бизнеса «практически нулевой».

«Мы посмотрим, может быть, мы поучаствуем [в аукционе], приобретем эту территорию в областную или муниципальную собственность с тем, чтобы эти вопросы вообще отпали», — сказал Иван Белозерцев.

Ранее ОАО «РЖД» объявило о проведении аукциона по продаже единым лотом земельного участка общей площадью 14 тыс. 947 кв. метров в районе улиц Московской и Октябрьской в Пензе и асфальтовых дорожек площадью 3 тыс. 818 кв. метров с начальной ценой 9 млн. 752 тыс. рублей.

Аукцион состоится 16 февраля.

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