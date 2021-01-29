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Пензенцев предупредили об ответственности за участие в несанкционированных акциях

10:04 | 29.01.2021 | Общество

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Пенза, 29 января 2021. PenzaNews. Представители управления МВД России по Пензенской области предупредили жителей об ответственности за участие в несанкционированных акциях.

Пензенцев предупредили об ответственности за участие в несанкционированных акциях. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В связи с распространением в средствах массовой информации, сети интернет и социальных сетях призывов к участию в несанкционированных акциях 31 января 2021 года официально предупреждаем, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом», — сказано в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В нем добавляется, что «попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться».

«За совершение правонарушений и преступлений законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и уголовная ответственность, которая будет применена по отношению к нарушителям данного мероприятия», — отмечается в тексте.

В сообщении также содержится призыв к родителям несовершеннолетних детей не допустить их присутствия на несанкционированных акциях.

«Полиция призывает граждан не поддаваться на провокации, не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях, что может неблагоприятно отразиться на дальнейшей судьбе, а также соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов», — говорится в тексте.

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