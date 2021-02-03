Лузгин рассчитывает, что цирк и детская железная дорога помогут привлечь туристов с детьми Общество

Пенза, 3 февраля 2021. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин рассчитывает, что новый цирк, строительство которого вступило в завершающую стадию, и детская железная дорога, которую ждет обновление в рамках масштабной реконструкции, после ввода в эксплуатацию будут способствовать развитию семейного туризма.

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«С точки зрения развития семейного туризма мы сегодня смотрим на такие объекты, как зоопарк и цирк после реконструкции. Наша задача — создать маршрут для семей, которые приехали бы в Пензу на несколько дней и могли бы здесь активно провести отдых. Детскую железную дорогу надо в этот маршрут встраивать», — отметил он в ходе встречи с представителями Куйбышевской железной дороги, состоявшейся в онлайн-формате в среду, 3 февраля.

Комментируя предложение сотрудников КбшЖД о создании на территории детской железной дороги в Пензе этнографического парка, который должен стать зоной культурного отдыха, Андрей Лузгин выразил мнение, что подобный объект способен заинтересовать туристов.

«Наличие этнопарка в таком контексте — большой плюс», — цитирует мэра пресс-служба городской администрации.