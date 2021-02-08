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Александру Черницову предлагается присвоить звание «Почетный гражданин Пензенской области»

09:45 | 08.02.2021 | Общество

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Пенза, 8 февраля 2021. PenzaNews. Звание «Почетный гражданин Пензенской области» предлагается присвоить президенту ОАО «НПП «Химмаш-Старт» Александру Черницову. Соответствующий вопрос включен в повестку 38-й сессии Законодательного собрания региона, которая состоится в предстоящую пятницу, 12 февраля.

Александру Черницову предлагается присвоить звание «Почетный гражданин Пензенской области». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«За особые заслуги перед Пензенской областью и ее населением присвоить звание «Почетный гражданин Пензенской области» Черницову Александру Ивановичу», — говорится в проекте постановления.

Согласно представленным материалам, с инициативой о присвоении звания выступил совет директоров открытого акционерного общества «НПП «Химмаш-Старт». Ходатайство в адрес губернатора Ивана Белозерцева датировано 13 января 2021 года.

Также с соответствующим ходатайством в адрес главы региона обратилась администрация Пензы.

В свою очередь губернатор Иван Белозерцев 26 января направил наградной материал председателю Законодательного собрания Пензенской области Валерию Лидину для рассмотрения данного вопроса региональным парламентом.

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