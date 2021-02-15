Иван Белозерцев заявил, что неэффективные работающие пенсионеры должны дать дорогу молодым Общество

Пенза, 15 февраля 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил, что работающие пенсионеры при отсутствии ожидаемых результатов должны дать дорогу молодым специалистам, которые получили соответствующее образование и стремятся трудиться.

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«У нас немало ветеранов, которые работают, [...] и хорошая пенсия у них. Они могут уйти на заслуженный отдых или быть, например, наставниками — даже на заработной плате, но она должна быть меньше. [Они] должны давать дорогу молодым. Пока я этого — активной работы — не вижу. Мы должны начать с себя», — сказал Иван Белозерцев в ходе совещания с главами администраций муниципальных районов и городских округов, состоявшегося в правительстве Пензенской области в режиме видеоконференции в понедельник, 15 февраля.

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Он добавил, что эта работа должна проводиться не только в министерствах и ведомствах, но и на предприятиях и в организациях.

«Это касается министров и зампредов [правительства Пензенской области]. Давайте не думайте, что это не наша работа. Это наша работа! Это позиция нашего правительства, позиция губернатора — продвижение и поддержка молодежи», — подчеркнул глава региона.

По его словам, данный вопрос необходимо обсудить с представителями объединений промышленников и сельхозпроизводителей, а также проанализировать ситуацию в других сферах, в частности, в учреждениях спорта и культуры.

«Я не говорю, [что] мы должны все «зачистить». Нет. Но если мы видим, что результата нет, [...] а возраст 70 лет, извините», — отметил Иван Белозерцев.