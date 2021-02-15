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Иван Белозерцев заявил, что неэффективные работающие пенсионеры должны дать дорогу молодым

11:58 | 15.02.2021 | Общество

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Пенза, 15 февраля 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил, что работающие пенсионеры при отсутствии ожидаемых результатов должны дать дорогу молодым специалистам, которые получили соответствующее образование и стремятся трудиться.

Иван Белозерцев заявил, что неэффективные работающие пенсионеры должны дать дорогу молодым. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«У нас немало ветеранов, которые работают, [...] и хорошая пенсия у них. Они могут уйти на заслуженный отдых или быть, например, наставниками — даже на заработной плате, но она должна быть меньше. [Они] должны давать дорогу молодым. Пока я этого — активной работы — не вижу. Мы должны начать с себя», — сказал Иван Белозерцев в ходе совещания с главами администраций муниципальных районов и городских округов, состоявшегося в правительстве Пензенской области в режиме видеоконференции в понедельник, 15 февраля.

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Он добавил, что эта работа должна проводиться не только в министерствах и ведомствах, но и на предприятиях и в организациях.

«Это касается министров и зампредов [правительства Пензенской области]. Давайте не думайте, что это не наша работа. Это наша работа! Это позиция нашего правительства, позиция губернатора — продвижение и поддержка молодежи», — подчеркнул глава региона.

По его словам, данный вопрос необходимо обсудить с представителями объединений промышленников и сельхозпроизводителей, а также проанализировать ситуацию в других сферах, в частности, в учреждениях спорта и культуры.

«Я не говорю, [что] мы должны все «зачистить». Нет. Но если мы видим, что результата нет, [...] а возраст 70 лет, извините», — отметил Иван Белозерцев.

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