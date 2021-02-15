Андрей Лугинин представлен губернатору в качестве начальника управления Росгвардии Общество

Пенза, 15 февраля 2021. PenzaNews. Заместитель командующего Приволжским округом войск национальной гвардии Российской Федерации по организации вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы Павел Дегтярев представил губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву полковника полиции Андрея Лугинина в качестве нового начальника регионального управления Росгвардии.

Фото: Pnzreg.ru

В свою очередь Иван Белозерцев поблагодарил предыдущего руководителя управления Игоря Белова за добросовестную службу.

«В присутствии заместителя командующего, коллег из правоохранительных структур выражаю Вам признательность за ответственное отношение к делу. У нас всегда было рабочее взаимопонимание», — сказал он.

Губернатор выразил надежду на то, что оно будет налажено и с новым начальником управления Росгвардии по Пензенской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.