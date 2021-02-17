Облсуд счел законным наказание, назначенное участнику пикета против подорожания проезда Общество

Пенза, 17 февраля 2021. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения постановление судьи Ленинского районного суда Пензы, в соответствии с которым студенту вуза, принимавшему участие в пикете против повышения платы за проезд, назначено наказание в виде 20 часов обязательных работ за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила пресс-секретарь облсуда Наталья Яшина.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Суд установил, что 5 ноября 2020 года в период с 15.30 до 16.30 по адресу: Пенза, улица Маршала Жукова, 4 — перед входом в городскую администрацию — студент одного из вузов принял участие в публичном пикетировании. Выражая недовольство повышением платы за проезд в общественном транспорте, он выдвинул плакат с надписью: «Андрей, вези за 10 рублей». Всего в мероприятии участвовали десять человек», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что пикет был проведен без согласования с мэрией в период действия режима повышенной готовности, введенного в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекцией.

«В судебном заседании студент вину в совершении административного правонарушения не признал и пояснил, что он осуществлял одиночное пикетирование, которое не требует согласования с органами местного самоуправления, показывал плакат только после того, как предыдущий человек сворачивал свой — все вместе они плакаты не показывали», — отметила Наталья Яшина.

По ее словам, суд счел эти доводы несостоятельными, поскольку они опровергаются представленными доказательствами.

Читайте также

УФАС возбудило два дела из-за ноябрьского повышения стоимости проезда в Пензе

«Из материалов дела следует, что 5 ноября 2020 года в интернете было размещено объявление, содержащее призыв к участию в массовой публичной акции — «пикетной очереди». Молодой человек, прибыв по указанному в объявлении адресу к назначенному времени, продемонстрировал принесенный с собой плакат. Он находился среди остальных девяти участников массовой акции. Ссылка на очередность демонстрации плакатов не может свидетельствовать об одиночных действиях собравшихся, поскольку текстовый смысл плакатов всех участников акции имел единую смысловую нагрузку», — пояснила пресс-секретарь.

Наталья Яшина сообщила, что, не согласившись с постановлением суда первой инстанции, молодой человек подал жалобу, которая оставлена без удовлетворения.

Она обратила внимание на то, что также признано законным аналогичное наказание, назначенное еще одному участнику пикета.

«Другому привлеченному к административной ответственности студенту 2000 года рождения, повторно принимавшему участие в массовых акциях, суд назначил наказание в виде 160 часов обязательных работ», — добавила собеседница агентства.