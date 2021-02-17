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В Пензе обсудили предложения, касающиеся реконструкции здания «Родины»

19:15 | 17.02.2021 | Общество

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Пенза, 17 февраля 2021. PenzaNews. Предстоящая реконструкция здания бывшего кинотеатра «Родина» в Пензе стала главной темой рабочего совещания, которое провел губернатор Иван Белозерцев в облправительстве в среду, 17 февраля.

В Пензе обсудили предложения, касающиеся реконструкции здания «Родины». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Глава региона напомнил, что хотел бы видеть в обновленном здании прежде всего площадку для торжественной регистрации брака.

«Основной функционал, учитывая, что регистрация браков проходит 2–3 дня в неделю, может быть дополнен, но назначение этого здания, расположенного в историческом центре города рядом со Спасским кафедральным собором, целесообразно сохранить в соответствии с уже принятым решением», — сказал Иван Белозерцев.

По его словам, необходимо быть уверенными в том, что после реконструкции «здание будет работать для людей».

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Как отметила министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова, функционал объекта можно расширить путем создания не дворца бракосочетаний, а центра для проведения торжеств, где могут проходить различные церемонии, включая вручение наград.

В ходе совещания было представлено несколько архитектурных концепций.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, внешний облик здания решено восстановить в первоначальном виде, а по поводу интерьеров продолжается дискуссия, обсуждаются различные варианты от классического до авангардного.

Ранее было проведено обследование здания бывшего кинотеатра «Родина». Согласно официальной информации, несущие и ограждающие конструкции, инженерные сети, а также архитектурно-планировочные решения не соответствуют современным нормам и регламентам, состояние отдельных конструкций и элементов оценивается как аварийное или ограниченно работоспособное.

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