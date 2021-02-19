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В Пензенской области следователей наградили по итогам работы за год

10:22 | 19.02.2021 | Общество

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Пенза, 19 февраля 2021. PenzaNews. Сотрудники подразделений следственного управления СКР по Пензенской области, показавшие высокие результаты работы в 2020 году, награждены в ходе торжественного мероприятия, состоявшегося в ведомстве.

В Пензенской области следователей наградили по итогам работы за год. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В номинации «Лучший следователь следственного отдела города Пензы» первое место заняла старший следователь следственного отдела по Первомайскому району Светлана Уварова, второе — следователь следственного отдела по Железнодорожному району Мария Меркульева, третье — старший следователь следственного отдела по Октябрьскому району Владислав Вяльмисов.

Лучшим следователем межрайонного следственного отдела признан старший следователь белинского межрайонного следственного отдела Сергей Зинькин. Второго места удостоен следователь кузнецкого межрайонного следственного отдела Александр Палинов, третьего — следователь зареченского межрайонного следственного отдела Ольга Миряева.

Победителям, помимо дипломов, были вручены нагрудные значки регионального СУ СКР «Лучший следователь».

В числе лучших коллективов управления отмечены сердобский межрайонный следственный отдел, а также следственные отделы по Первомайскому и Железнодорожному районам Пензы.

Лучшим сотрудником отдела процессуального контроля признан инспектор Артем Пешков.

Звание «Лучший помощник следователя 2020 года» заслужила помощник следователя следственного отдела по Первомайскому району Пензы Елена Лебедева.

Кроме того, в ходе мероприятия был награжден старший следователь-криминалист Илья Рыбальченко. Он отмечен благодарностью председателя Следственного комитета России, сообщает пресс-служба СУ СКР.

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