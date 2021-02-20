Начал работу сайт сетевого издания «Официальный вестник города Пензы» Общество

Пенза, 20 февраля 2021. PenzaNews. Сайт сетевого издания «Официальный вестник города Пензы» начал работу по адресу Vestnik-penza.ru. Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэрии, распространенном в субботу, 20 февраля.

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«На портале размещаются муниципальные правовые акты, электронная версия газеты «Пенза», а также иные нормативные документы», — отмечается в тексте.

В нем обращается внимание на то, что запуск данного сайта позволит сэкономить бюджетные средства, направляемые на тиражирование муниципальной газеты «Пенза», за счет размещения объемных приложений к нормативным актам исключительно в интернете.

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Из сообщения следует, что сайт был разработан в декабре 2020 года и с начала 2021-го велось его тестирование.

«В настоящее время продолжается наполнение отдельных разделов, а также выгрузка новых документов», — поясняется в тексте.

29 декабря 2020 года мэр Андрей Лузгин подписал постановление №1903 «Об учреждении средства массовой информации — сетевого издания «Официальный вестник города Пензы».

19 января 2021 года «Официальный вестник города Пензы» зарегистрирован в качестве СМИ. Форма распространения — сетевое издание. Учредитель — администрация Пензы. Главный редактор — начальник информационно-аналитического отдела мэрии Анастасия Соборникова.