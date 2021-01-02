EN
20:52:56 Суббота, 2 января
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Администрация Пензы создаст новое СМИ

12:38 | 02.01.2021 | Общество

Печать

Пенза, 2 января 2021. PenzaNews. Администрация Пензы учредит средство массовой информации — сетевое издание «Официальный вестник города Пензы». Соответствующее постановление №1903 подписал мэр Андрей Лузгин.

Администрация Пензы создаст новое СМИ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Редакцией сетевого издания определен информационно-аналитический отдел администрации города. Полномочия главного редактора будет осуществлять начальник отдела Анастасия Соборникова.

Данному отделу поручено провести мероприятия по регистрации сетевого издания в качестве СМИ. Необходимо разработать проект устава и направить его копию в регистрирующий орган в течение трех месяцев со дня первого выхода в свет нового средства массовой информации.

Ожидается, что городской думе, контрольно-счетной палате Пензы и иным органам местного самоуправления будет предложено использовать сетевое издание для официального опубликования муниципальных правовых актов и соглашений, в том числе для размещения объемных графических и табличных приложений к ним.

Для выхода сетевого издания выбрано доменное имя Vestnik-penza.ru.

Как отмечается в положении, которое утверждено постановлением мэрии, средство массовой информации «Официальный вестник города Пензы» будет еженедельно обновляемым сетевым изданием бесплатного и свободного доступа для неограниченного круга лиц.

Информация, подлежащая размещению в сетевом издании, будет предоставляться в редакцию в форме электронных документов в течение трех дней с момента принятия или подписания соответствующих документов и материалов.

Ответственность за соответствие электронных документов и материалов бумажному носителю будут нести муниципальные служащие органов местного самоуправления, направившие их в данное СМИ.

Читайте также

Депутаты задались вопросом о целесообразности трат на тиражирование газеты «Пенза»

Предусмотрено, что редакция должна разместить поступившие документы и материалы в сетевом издании в течение семи рабочих дней со дня их поступления.

В положении указано, что в случае опубликования полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в печатном СМИ — муниципальной газете «Пенза» — не приводятся. При обнародовании такого документа в печатном СМИ указывается информация о размещении его полного текста в сетевом издании.

Финансирование, материально-техническое обеспечение производства и выпуска сетевого издания будет осуществляться за счет бюджета Пензы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в декабре 2016 года гордума приняла решение об учреждении печатного средства массовой информации — муниципальной газеты «Пенза». В соответствии со ст. 12 закона «О средствах массовой информации», она освобождена от регистрации.

Газета выходит тиражом 200 экземпляров.

Новости партнеров
Читайте также
Жительница Кузнецка перевела телефонным мошенникам около 460 тыс. рублей В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 68 детей
В доме на проспекте Строителей в Пензе рано утром произошел пожар Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе, Заречном и 10 районах
В Пензе за сутки подтверждено 189 случаев заражения коронавирусом В Пензе задержаны двое мужчин, прятавших наркотики в тайниках
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама