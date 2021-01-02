Администрация Пензы создаст новое СМИ Общество

Пенза, 2 января 2021. PenzaNews. Администрация Пензы учредит средство массовой информации — сетевое издание «Официальный вестник города Пензы». Соответствующее постановление №1903 подписал мэр Андрей Лузгин.

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Редакцией сетевого издания определен информационно-аналитический отдел администрации города. Полномочия главного редактора будет осуществлять начальник отдела Анастасия Соборникова.

Данному отделу поручено провести мероприятия по регистрации сетевого издания в качестве СМИ. Необходимо разработать проект устава и направить его копию в регистрирующий орган в течение трех месяцев со дня первого выхода в свет нового средства массовой информации.

Ожидается, что городской думе, контрольно-счетной палате Пензы и иным органам местного самоуправления будет предложено использовать сетевое издание для официального опубликования муниципальных правовых актов и соглашений, в том числе для размещения объемных графических и табличных приложений к ним.

Для выхода сетевого издания выбрано доменное имя Vestnik-penza.ru.

Как отмечается в положении, которое утверждено постановлением мэрии, средство массовой информации «Официальный вестник города Пензы» будет еженедельно обновляемым сетевым изданием бесплатного и свободного доступа для неограниченного круга лиц.

Информация, подлежащая размещению в сетевом издании, будет предоставляться в редакцию в форме электронных документов в течение трех дней с момента принятия или подписания соответствующих документов и материалов.

Ответственность за соответствие электронных документов и материалов бумажному носителю будут нести муниципальные служащие органов местного самоуправления, направившие их в данное СМИ.

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Предусмотрено, что редакция должна разместить поступившие документы и материалы в сетевом издании в течение семи рабочих дней со дня их поступления.

В положении указано, что в случае опубликования полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в печатном СМИ — муниципальной газете «Пенза» — не приводятся. При обнародовании такого документа в печатном СМИ указывается информация о размещении его полного текста в сетевом издании.

Финансирование, материально-техническое обеспечение производства и выпуска сетевого издания будет осуществляться за счет бюджета Пензы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в декабре 2016 года гордума приняла решение об учреждении печатного средства массовой информации — муниципальной газеты «Пенза». В соответствии со ст. 12 закона «О средствах массовой информации», она освобождена от регистрации.

Газета выходит тиражом 200 экземпляров.