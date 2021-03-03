В Пензенской области в 2021 году на социальные контракты направят 277 млн. рублей Общество

Пенза, 3 марта 2021. PenzaNews. 277 млн. рублей будет направлено на оказание гражданам государственной соцпомощи на основании социальных контрактов в Пензенской области в 2021 году. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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«Мы уже приступили к реализации такого механизма поддержки, как социальный контракт. [...] В ближайшие три года не менее 3 тыс. семей заключат социальный контракт», — сказал он в ходе пленарного заседания XII форума «Роль женщины в социально-экономическом развитии Пензенской области», состоявшегося в режиме видеоконференции в среду, 3 марта.

Глава региона напомнил, что одно из направлений поддержки — содействие в организации предпринимательской деятельности.

«Граждане, которые заключили социальный контракт и которые зарегистрировались в качестве самозанятого или индивидуального предпринимателя, смогут получить единовременно до 250 тыс. рублей на закупку оборудования, создание и оснащение дополнительных рабочих мест. Я уверен, что в списке участников программы будут, конечно, и женщины. [...] Очень важно поддержать всех, а женщин — особенно», — отметил Иван Белозерцев.

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Социальный контракт — соглашение, заключенное между гражданином и органом соцзащиты населения (ОСЗН) по месту жительства или пребывания, в соответствии с которым ОСЗН обязуется оказать нуждающемуся государственную социальную помощь, а человек — реализовать мероприятия, предусмотренные программой соцадаптации.

Получателями государственной социальной помощи могут быть малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане и иные категории граждан, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в регионе.

Под программой социальной адаптации понимаются разработанные органом социальной защиты населения совместно с гражданином мероприятия, направленные на преодоление им трудной жизненной ситуации. К ним относятся: поиск работы, прохождение профессионального обучения и дополнительного профобразования, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного хозяйства и иные мероприятия.

Государственная социальная помощь на основании соцконтракта назначается на срок от трех месяцев до одного года. Данный срок может быть продлен.