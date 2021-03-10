Умер преподаватель пензенской духовной семинарии Владимир Дружинин Общество

Пенза, 10 марта 2021. PenzaNews. Старейший преподаватель пензенской духовной семинарии, сотрудник кафедры церковной истории и философии Владимир Дружинин скончался после непродолжительной болезни. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте учреждения.

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«Преподавая историю Пензенской епархии, Владимир Викторович внес свой неоценимый вклад в становление учебного заведения с самых первых лет возобновления деятельности вуза как духовного училища. Память о самоотверженном служении педагога делу духовного просвещения хранят многие клирики Пензенской епархии, в семинарские годы являвшиеся слушателями его лекций», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что отпевание Владимира Дружинина состоится в Успенском кафедральном соборе в предстоящий четверг, 11 марта.