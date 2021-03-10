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Умер преподаватель пензенской духовной семинарии Владимир Дружинин

09:07 | 10.03.2021 | Общество

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Пенза, 10 марта 2021. PenzaNews. Старейший преподаватель пензенской духовной семинарии, сотрудник кафедры церковной истории и философии Владимир Дружинин скончался после непродолжительной болезни. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте учреждения.

Умер преподаватель пензенской духовной семинарии Владимир Дружинин. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Преподавая историю Пензенской епархии, Владимир Викторович внес свой неоценимый вклад в становление учебного заведения с самых первых лет возобновления деятельности вуза как духовного училища. Память о самоотверженном служении педагога делу духовного просвещения хранят многие клирики Пензенской епархии, в семинарские годы являвшиеся слушателями его лекций», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что отпевание Владимира Дружинина состоится в Успенском кафедральном соборе в предстоящий четверг, 11 марта.

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