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Фейгина сообщила о планах «Рисана» установить туалет на Олимпийской аллее в Пензе

20:42 | 10.03.2021 | Общество

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Пенза, 10 марта 2021. PenzaNews. Начальник управления культуры Пензы Вера Фейгина сообщила о планах строительной группы «Рисан» установить стационарный туалет на Олимпийской аллее.

Фейгина сообщила о планах «Рисана» установить туалет на Олимпийской аллее в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мы встречались с компанией «Рисан». [...] Они хотят, так как у них там есть жилые дома, которые примыкают к Олимпийской аллее, дальше «колец» [...] сделать веревочный парк, установить как раз вот стационарный туалет и все это передать безвозмездно парку», — сказала она в ходе заседания постоянной комиссии гордумы по социальным вопросам, которое состоялось в среду, 10 марта.

Вера Фейгина отметила, что ранее проблема с туалетами на Олимпийской аллее уже неоднократно обсуждалась.

По ее словам, был заключен договор с одним из муниципальных унитарных предприятий и установлены нестационарные туалеты, к которым у жителей имеются претензии.

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«У МУПа есть нормативы, сколько раз они убирают. Эти нормативы не устраивают граждан», — констатировала начальник управления культуры.

Она добавила, что проект общественного туалета, который намечено реализовать на Олимпийской аллее, «прошел проверку».

«Это... Ну как... Не могу сказать, что вагончик. Это прямо такой вот опробованный в других регионах комплекс», — прокомментировала Вера Фейгина.

Конкретные сроки установки стационарного туалета руководитель управления культуры назвать затруднилась, уточнив при этом, что к предстоящему лету он на аллее не появится.

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