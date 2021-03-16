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В Пензе 22 пешеходных перехода оборудуют по стандартам безопасности

11:06 | 16.03.2021 | Общество

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Пенза, 16 марта 2021. PenzaNews. 22 пешеходных перехода на территории Пензы будет приведено в соответствие с современными стандартами в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД») в 2021 году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

В Пензе 22 пешеходных перехода оборудуют по стандартам безопасности. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В частности, на нерегулируемых пешеходных переходах через многополосные дороги установят консольные опоры; дорожные знаки 5.19.1 «Пешеходный переход» будут продублированы над проезжей частью», — поясняется в тексте.

В нем уточняется, что работы будут проведены на улицах Аустрина — у домов №94 и №160, на улице Большой Арбековской — у домов №72, №92 и №113, на улице Минской — у домов №2 и №8, на улице 40 лет Октября — у дома №38, на улице Окружной — вблизи «Дизель-Арены», в районе примыкания улиц Курской и Чебышева, около остановки «Октябрьский сад», вблизи строения №14, на улице Карпинского — у домов №159, №171 и №15 на 2-м проезде Яблочкова, на улице Терновского — в районе примыкания 3-го проезда Терновского, улицы Волжской, около остановки «Терновский мост» и строения №102, а также на улице Урицкого — у дома №6.

«На одном объекте будет восстановлено пешеходное ограничивающее ограждение — по улице Луначарского на участке от строения №1Г до строения №3А», — добавляется в сообщении.

В нем отмечается, что заказчиком работ, которые требуется выполнить до 1 июля, выступает МКУ «Департамент ЖКХ города Пензы», подрядчиком — ООО «Пензенская инновационная компания».

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