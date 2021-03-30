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Убрана насыпь, которую возвели при строительстве Бакунинского моста в Пензе

18:24 | 30.03.2021 | Общество

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Пенза, 30 марта 2021. PenzaNews. Рабочие, задействованные на стройплощадке Бакунинского моста в Пензе, убрали ранее возведенную насыпь в районе правого берега реки Суры в рамках подготовки к весеннему половодью. Об этом сообщил заместитель главы администрации города Магомед Агамагомедов.

Убрана насыпь, которую возвели при строительстве Бакунинского моста в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Ведется монтаж опорных узлов мачт освещения моста», — сказал он в ходе еженедельного совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 30 марта.

Магомед Агамагомедов добавил, что также осуществляется сварка цоколей барьерного ограждения.

«[Представители подрядной компании] готовятся к покраске конструкций сооружения, ждут потепления, чтобы начать работы», — цитирует вице-мэра пресс-служба горадминистрации.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Бакунинский мост в Пензе был закрыт на реконструкцию 19 сентября 2019 года.

Контракт заключен с ООО «Автодорога». Его цена превышает 900 млн. рублей. Дата завершения работ — 1 сентября 2021 года.

Реконструкция объекта ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»).

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