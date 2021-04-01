В Пензе акцию «Бессмертный полк» планируется провести после парада Общество

Пенза, 1 апреля 2021. PenzaNews. Шествие участников акции «Бессмертный полк» планируется провести в Пензе 9 мая после парада. Об этом сообщила начальник городского управления культуры Вера Фейгина.

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«В этом году предполагаем для удобства жителей изменить порядок проведения [торжеств по случаю] 9 Мая. Сначала пройдут молебен, парад курсантов артучилища, возложение цветов и венков к монументу воинской и трудовой славы пензенцев, и после этого начнет движение «Бессмертный полк», — сказала она в ходе совещания, состоявшегося в мэрии.

Вера Фейгина добавила, что после этого состоится легкоатлетическая эстафета.

В свою очередь глава администрации Пензы Андрей Лузгин поручил организовать раздачу питьевой воды участникам шествия, а также обеспечить работу полевой кухни.

«Отдельное внимание [необходимо] уделить вопросам безопасности, в обязательном порядке обеспечить присутствие бригад скорой помощи», — цитирует мэра пресс-служба горадминистрации.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», формат празднования Дня Победы в Пензенской области окончательно не определен. Он будет зависеть от эпидситуации по коронавирусу.

Вместе с тем в регионе ведется подготовка к очному проведению праздничных мероприятий. При необходимости программа торжеств будет скорректирована.