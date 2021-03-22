В Пензенской области формат празднования Дня Победы окончательно не определен Общество

Пенза, 22 марта 2021. PenzaNews. Формат празднования Дня Победы в Пензенской области окончательно не определен, поскольку в регионе продолжают действовать ограничения, введенные в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

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«Тем не менее в Пензенской области готовиться будут к очному формату проведения праздника», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что вопросы подготовки праздничных мероприятий стали главной темой заседания оргкомитета «Победа», состоявшегося 22 марта в облправительстве, где обсуждались перспективы проведения шествия «Бессмертный полк», участия в торжествах восстановленного в 2020 году танка Т-34, организации автопробега и других мероприятий.