EN
21:49:35 Понедельник, 22 марта
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области экс-председатель УИК обвиняется в фальсификации итогов голосования

В Пензенской области формат празднования Дня Победы окончательно не определен

11:15 | 22.03.2021 | Общество

Печать

Пенза, 22 марта 2021. PenzaNews. Формат празднования Дня Победы в Пензенской области окончательно не определен, поскольку в регионе продолжают действовать ограничения, введенные в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

В Пензенской области формат празднования Дня Победы окончательно не определен. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Тем не менее в Пензенской области готовиться будут к очному формату проведения праздника», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что вопросы подготовки праздничных мероприятий стали главной темой заседания оргкомитета «Победа», состоявшегося 22 марта в облправительстве, где обсуждались перспективы проведения шествия «Бессмертный полк», участия в торжествах восстановленного в 2020 году танка Т-34, организации автопробега и других мероприятий.

Новости партнеров
Читайте также
Второй этап реконструкции Сурского гидроузла ориентировочно обойдется в 1 млрд. рублей Евгения Шпигель заключена под стражу до 20 мая
Герметичность теплосетей в микрорайоне Арбеково проверят с помощью красителя Отменен аукцион на благоустройство улицы Московской с начальной ценой 219,4 млн. рублей
Водитель представительства пензенского правительства заключен под стражу на два месяца Замдиректора представительства пензенского правительства заключен под стражу на два месяца
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама