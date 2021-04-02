В Пензе заключено более 100 социальных контрактов Общество

Пенза, 2 апреля 2021. PenzaNews. Более 100 социальных контрактов заключено в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что 18 соцконтрактов предусматривают трудоустройство граждан, 24 — осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, один — ведение личного подсобного хозяйства, а еще 58 — реализацию иных мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации.

«Приглашены к специалистам для сдачи документов на апрель по графику 215 человек», — отмечается в тексте.

Читайте также

В Пензенской области в 2021 году на социальные контракты направят 277 млн. рублей

Социальный контракт — соглашение, заключенное между гражданином и органом соцзащиты населения (ОСЗН) по месту жительства или пребывания, в соответствии с которым ОСЗН обязуется оказать нуждающемуся государственную социальную помощь, а человек — реализовать мероприятия, предусмотренные программой соцадаптации.

Получателями государственной социальной помощи могут быть малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане и иные категории граждан, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в регионе.

Под программой социальной адаптации понимаются разработанные органом социальной защиты населения совместно с гражданином мероприятия, направленные на преодоление им трудной жизненной ситуации. К ним относятся: поиск работы, прохождение профессионального обучения и дополнительного профобразования, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного хозяйства и иные мероприятия.

Государственная социальная помощь на основании соцконтракта назначается на срок от трех месяцев до одного года. Данный срок может быть продлен.