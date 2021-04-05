Стартовал сбор подписей в поддержку присвоения Пензе звания «Город трудовой доблести» Общество

Пенза, 5 апреля 2021. PenzaNews. Сбор подписей в поддержку присвоения Пензе звания «Город трудовой доблести» стартовал в понедельник, 5 апреля.

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На сайте регионального отделения партии «Единая Россия» создана специальная страница , на которой жителям предлагается отдать свой голос в поддержку данной инициативы.

Для этого нужно указать номер телефона, ввести код, который поступит по SMS, а затем заполнить форму регистрации — написать свои фамилию, имя и отчество, выбрать регион и населенный пункт.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, сбор подписей также будет организован в крупных торговых центрах — «Гостиный двор», «Санимарт», «Красные холмы», «Высшая лига», «Проспект», «Весна», «Ритэйл Парк», «Коллаж», «Суворовский» и «Пассаж».

Предполагается, что он продлится до конца апреля.

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РАН подтвердила наличие оснований для присвоения Пензе звания «Город трудовой доблести»

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», закон «О почетном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести» был принят 1 марта 2020 года.

В соответствии с ним, основаниями для присвоения звания являются: награждение предприятий госнаградами или вручение им переходящих красных знамен Государственного комитета обороны; вручение работникам предприятий госнаград за трудовые заслуги; документально подтвержденные факты трудового героизма жителей в 1941–1945 годах.

Порядок предусматривает, что ходатайство о присвоении звания с приложенным к нему экспертным заключением Российской академии наук (РАН), подтверждающим наличие соответствующих оснований, должен рассматривать оргкомитет «Победа».

Согласно закону, звание «Город трудовой доблести» присваивается указом президента России, как правило, в канун Праздника весны и труда, который отмечается 1 мая.

В 2020 году Пенза не вошла в число первых 20 городов, которым было решено присвоить звание «Город трудовой доблести».