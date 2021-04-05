Стартовал сбор подписей в поддержку присвоения Пензе звания «Город трудовой доблести»

На сайте регионального отделения партии «Единая Россия» создана специальная страница, на которой жителям предлагается отдать свой голос в поддержку данной инициативы.
Для этого нужно указать номер телефона, ввести код, который поступит по SMS, а затем заполнить форму регистрации — написать свои фамилию, имя и отчество, выбрать регион и населенный пункт.
Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, сбор подписей также будет организован в крупных торговых центрах — «Гостиный двор», «Санимарт», «Красные холмы», «Высшая лига», «Проспект», «Весна», «Ритэйл Парк», «Коллаж», «Суворовский» и «Пассаж».
Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», закон «О почетном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести» был принят 1 марта 2020 года.
В соответствии с ним, основаниями для присвоения звания являются: награждение предприятий госнаградами или вручение им переходящих красных знамен Государственного комитета обороны; вручение работникам предприятий госнаград за трудовые заслуги; документально подтвержденные факты трудового героизма жителей в 1941–1945 годах.
Порядок предусматривает, что ходатайство о присвоении звания с приложенным к нему экспертным заключением Российской академии наук (РАН), подтверждающим наличие соответствующих оснований, должен рассматривать оргкомитет «Победа».
Согласно закону, звание «Город трудовой доблести» присваивается указом президента России, как правило, в канун Праздника весны и труда, который отмечается 1 мая.