Подрядчику предстоит устранить замечания к качеству благоустройства трех скверов в Пензе Общество

Пенза, 14 апреля 2021. PenzaNews. Подрядная компания, выполнившая работы по благоустройству трех скверов в центре Пензы — в районе улицы Славы, имени А.С. Пушкина и «Копилка пословиц» — в 2020 году, должна до 25 апреля устранить выявленные после зимы недочеты. Об этом сообщил начальник МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» Игорь Умнов.

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«Серьезных замечаний нет. Есть ряд эксплуатационных моментов после зимнего периода», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии.

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В свою очередь исполняющий обязанности главы администрации Пензы Виталий Макаров обратил внимание на то, что необходимо выполнить дополнительный посев газонной травы и начать устанавливать уличную мебель.

«К майским праздникам все замечания должны быть устранены», — цитирует Виталия Макарова пресс-служба мэрии.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2020 году муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Пензы» заключило контракты на благоустройство трех скверов — в районе улицы Славы, имени А.С. Пушкина и «Копилка пословиц» — на сумму более 108 млн. рублей.

По результатам конкурсных процедур подрядчиком стала зарегистрированная в рабочем поселке Исса компания «Стройдор».