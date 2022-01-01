В Пензе 17 апреля пройдет презентация проектов благоустройства скверов и зон отдыха у воды Общество

Пенза, 14 апреля 2021. PenzaNews. Презентация проектов благоустройства общественных территорий, вынесенных на голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», состоится в большом зале администрации Пензы в предстоящую субботу, 17 апреля. Об этом говорится в анонсе, размещенном на сайте мэрии.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В частности, участникам встречи покажут, как может выглядеть зона отдыха у Арбековских прудов, лестница к Спасо-Преображенскому монастырю, сквер за дворцом единоборств «Воейков», сквер имени В.Г. Белинского, парк «Комсомольский» и другие общественные территории», — отмечается в сообщении.

В нем добавляется, что все желающие также могут увидеть эскизы на сайте управления ЖКХ Пензы.

«Выбрать объект, который будет благоустроен в 2022 году, горожане смогут на единой платформе Za.gorodsreda.ru. Голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая», — напоминается в тексте.