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В Заречном дан старт проекту «Серебряный возраст – все впереди»

09:47 | 15.04.2021 | Общество

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Заречный, 15 апреля 2021. PenzaNews. Старт проекту «Серебряный возраст – все впереди», который реализуется на территории присутствия госкорпорации «Росатом», дан в Заречном Пензенской области.

В Заречном дан старт проекту «Серебряный возраст – все впереди». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он направлен на повышение качества жизни людей старшего возраста за счет создания возможностей для активного и культурного досуга, образования, правового просвещения и творческой самореализации.

Как сообщается на сайте администрации ЗАТО, программа мероприятий будет сформирована с учетом пожеланий участников, однако предварительно уже намечено несколько тематических блоков. Один из них — образовательный, в рамках которого пожилые зареченцы смогут получить новые навыки и умения.

Также у пожилых зареченцев будет возможность ближе познакомиться и обменяться опытом со сверстниками из других городов присутствия «Росатома».

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