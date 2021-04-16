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Число заключенных в Пензе соцконтрактов достигло 167

09:05 | 16.04.2021 | Общество

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Пенза, 16 апреля 2021. PenzaNews. Число социальных контрактов, заключенных в Пензе, достигло 167. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Число заключенных в Пензе соцконтрактов достигло 167. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что 33 социальных контракта предусматривают трудоустройство граждан, 31 — осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, один — ведение личного подсобного хозяйства, а еще 102 — реализацию иных мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации.

«На рассмотрении в социальном управлении города находится 76 пакетов документов на заключение контракта. Из них члены комиссии рассмотрели 32 заявки: девять пензенцев обратились за помощью в поиске работы, трое намерены открыть свое дело, остальные нуждаются в других видах поддержки. Горожане предоставили все необходимые справки и копии документов, с каждым из 32 обратившихся в ближайшее время будет заключен соцконтракт», — отмечается в тексте.

Социальный контракт — соглашение, заключенное между гражданином и органом соцзащиты населения (ОСЗН) по месту жительства или пребывания, в соответствии с которым ОСЗН обязуется оказать нуждающемуся государственную социальную помощь, а человек — реализовать мероприятия, предусмотренные программой соцадаптации.

Получателями государственной социальной помощи могут быть малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане и иные категории граждан, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в регионе.

Под программой социальной адаптации понимаются разработанные органом социальной защиты населения совместно с гражданином мероприятия, направленные на преодоление им трудной жизненной ситуации. К ним относятся: поиск работы, прохождение профессионального обучения и дополнительного профобразования, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного хозяйства и иные мероприятия.

Государственная социальная помощь на основании соцконтракта назначается на срок от трех месяцев до одного года. Данный срок может быть продлен.

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