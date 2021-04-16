В Пензе 24 апреля будет организована ярмарка для дачников и садоводов Общество

Пенза, 16 апреля 2021. PenzaNews. Продажа товаров для проведения садовых и дачных работ будет организована в рамках фестиваля «АгроFest», который состоится вблизи торгово-развлекательного комплекса «Коллаж» на проспекте Строителей в Пензе в субботу, 24 апреля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Местные товаропроизводители предложат горожанам в широком ассортименте саженцы плодовых и ягодных культур, рассаду для выращивания овощей, цветов», — сказали в ведомстве.

Читайте также

Стоимость проезда в пензенских дачных автобусах останется прежней

В пресс-службе добавили, что на ярмарке будут представлены удобрения и средства ухода за растениями.

«Можно будет приобрести оборудование и инвентарь для дачных и садовых работ, парники, теплицы, соковыжималки и овощесушилки», — пояснили в Минсельхозе.

В ведомстве отметили, что в продаже будут садовые фигуры, мебель, плетеные и кованые изделия, предметы декоративно-прикладного творчества.

«На фестивале для горожан будут организованы консультации специалистов по выращиванию сельскохозяйственных культур, мастер-классы. Работа фестиваля «АгроFest» будет сопровождаться выступлениями фольклорных коллективов, частушечников, а также проведением конкурсов и викторины», — сказали в пресс-службе.