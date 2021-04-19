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Мельниченко обратил внимание чиновников на «пылевые бури» в городах Пензенской области

09:24 | 19.04.2021 | Общество

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Пенза, 19 апреля 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко обратил внимание глав администраций городов и районов на «пылевые бури», бушующие в муниципальных образованиях после зимы.

Мельниченко обратил внимание чиновников на «пылевые бури» в городах Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В четверг, пятницу, субботу у нас горожане задыхались пылью. То есть большое количество пыли, вот этого вот песка, которым засыпали улицы зимой. Это все поднималось ветром, машинами», — отметил он в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 19 апреля.

Олег Мельниченко добавил, что высокая концентрация пыли в воздухе приводит к аллергическим реакциям и вызывает недовольство граждан.

«Продолжайте вести работу [по благоустройству населенных пунктов после зимы] с нарастающей динамикой с привлечением дополнительных сил, средств и обратите внимание на ту пыль, которая на сегодняшний день у нас присутствует в городе Пензе, но не только. Такая ситуация по городу Кузнецку. Такая ситуация по городу Никольску. Такая ситуация по городу Сердобску. Мы сейчас несколько перестроили систему мониторинга сетей, и люди везде практически про это пишут. А что касается города Пензы, то четверг, пятница, суббота — сети практически взорвались обсуждением вот этих пылевых бурь, которые бушевали в городе Пензе, в городе Кузнецке. Я на это обращаю особое внимание», — сказал врио губернатора.

По его словам, главам администраций городов и районов Пензенской области необходимо лично контролировать вопросы благоустройства.

«Давайте сосредоточимся и в максимально короткие сроки все-таки наведем порядок в наших населенных пунктах», — призвал он.

Олег Мельниченко поручил главам оценить результаты соответствующей работы 27–28 апреля.

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