Компания «Альтарф» оштрафована на 500 тыс. рублей за коррупционное правонарушение Общество

Пенза, 20 апреля 2021. PenzaNews. Общество с ограниченной ответственностью «Альтарф» оштрафовано на 500 тыс. рублей за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица». Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

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«В ходе проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции прокуратура области установила, что представитель ООО «Альтарф», действующий от имени и в интересах этого юридического лица, подавшего заявки на участие в электронных аукционах на поставку продуктов в муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения Пензы, 30 октября 2020 года в ходе встречи с генеральным директором другого юридического лица, собиравшегося участвовать в указанных аукционах, предложил последнему поспособствовать победе в них ООО «Альтарф». Для этого злоумышленник предложил конкуренту не делать ставки на понижение начальной цены муниципальных контрактов, за что пообещал ежемесячное денежное вознаграждение в размере 50 тыс. рублей в течение одного года», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что 10 ноября представитель компании «Альтарф» передал руководителю организации-конкурента расписку о фиктивном долге в размере 600 тыс. рублей, а также денежные средства в размере 50 тыс. рублей в качестве первого платежа, после чего был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

«Приговором Железнодорожного районного суда Пензы представитель ООО «Альтарф» – 41-летний житель Пензы осужден по ч. 3 ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на 3 года условно с испытательным сроком 3 года со штрафом в размере 600 тыс. рублей.

«Предмет коммерческого подкупа обращен в доход государства», — добавляется в пресс-релизе.

Из него следует, что постановление мирового судьи в отношении организации и приговор суда в отношении злоумышленника пока не вступили в законную силу.