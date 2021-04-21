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Олег Мельниченко поздравил работников органов местного самоуправления с праздником

09:23 | 21.04.2021 | Общество

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Пенза, 21 апреля 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко поздравил работников органов местного самоуправления с профессиональным праздником.

Олег Мельниченко поздравил работников органов местного самоуправления с праздником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Уважаемые работники органов местного самоуправления Пензенской области! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Роль муниципалитетов в дальнейшем укреплении социально-экономического потенциала региона, обеспечении достойного качества жизни трудно переоценить. Пензенцы чаще всего обращаются именно к вам со своими заботами и проблемами, и это накладывает на вас огромную ответственность», — отметил он.

Руководитель субъекта федерации добавил, что работа муниципального служащего требует высочайшего профессионализма, компетентности, обширных знаний, активной гражданской позиции, ответственности за порученное дело, умения оперативно принимать грамотные и ответственные решения.

«Уверен, что вы и впредь будете трудиться с полной самоотдачей на благо родного края и своих земляков! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях!» — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба регионального правительства.

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