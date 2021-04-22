Кадастровая палата Пензенской области запустит горячую линию для жителей Общество

Пенза, 22 апреля 2021. PenzaNews. Кадастровая палата Пензенской области запустит для жителей горячую линию по вопросам, касающимся сделок с недвижимостью, способов проверки объекта перед покупкой и подготовки необходимых документов.

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Как отмечается в анонсе, размещенном на сайте учреждения, специалисты разъяснят, как получить сведения из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), как происходит оформление регистрации прав собственности, как избежать излишнего налогового бремени и не попасть под штрафные санкции, как определить кадастровую стоимость объекта, как использовать материнский капитал, какие документы необходимо подать собственнику при смене фамилии, как воспользоваться сертификатом электронной подписи и другие.