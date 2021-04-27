Мельниченко предложил возродить бумажную версию газеты «Улица Московская» Общество

Пенза, 27 апреля 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко предложил членам совета по инновациям и инвестициям, созданного при главе региона, совместными усилиями возродить бумажную версию газеты «Улица Московская».

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«Присутствует здесь, в составе совета, Валентин Игоревич Мануйлов, главный редактор газеты «Улица Московская». Тут у нас 18-летие газеты случилось. Я хотел бы благодарственный приветственный адрес Валентину Игоревичу вручить», — сказал Олег Мельниченко в ходе первого заседания совета по инновациям и инвестициям, состоявшегося в правительстве региона во вторник, 27 апреля.

«Думаю, что нам надо, коллеги, совместными усилиями все-таки возродить бумажную версию этой газеты. Это же прекрасная газета с замечательной историей», — отметил он.

Врио губернатора предложил рассматривать «Улицу Московскую» как газету данного совета и представителей делового сообщества.

«Если у вас нет возражений, то давайте над этим поработаем», — добавил Олег Мельниченко.