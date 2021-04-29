Почетными гражданами Пензенской области в течение года вновь смогут стать не более двух человек Общество

Пенза, 29 апреля 2021. PenzaNews. Количество соискателей, которые смогут претендовать на присвоение звания «Почетный гражданин Пензенской области» в течение календарного года, сокращено с трех до двух. Соответствующие изменения внесены в региональный закон в ходе 40-й очередной сессии Законодательного собрания региона, состоявшейся в четверг, 29 апреля.

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Кроме того, согласно скорректированному закону, звание «Почетный гражданин Пензенской области» теперь не может быть присвоено лицам, которые имеют непогашеннyю или неснятyю судимость.

Помимо этого, предусмотрено, что лицо, которому присвоено данное звание, может быть лишено его постановлением регионального парламента на основании вступившего в законную силу обвинительного приговора суда.

Принятый на сессии законопроект был внесен председателем комитета Законодательного собрания Пензенской области по государственному строительству и вопросам местного самоуправления Bадимом Супиковым.

Комментируя содержащиеся в нем изменения, он сообщил, что они подготовлены в целях исполнения решения фракции «Единая Россия» в региональном парламенте.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», прежде региональным законом уже было предусмотрено, что звание «Почетный гражданин Пензенской области» в течение календарного года может быть присвоено не более чем двоим соискателям.

По инициативе Ивана Белозерцева, занимавшего пост губернатора Пензенской области, число претендентов было увеличено с двух до трех. Законопроект, предусматривающий соответствующие изменения, был единогласно поддержан депутатами 23 августа 2019 года.