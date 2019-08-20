Почетными гражданами Пензенской области в течение года смогут стать не более трех человек Общество

Пенза, 20 августа 2019. PenzaNews. Звание «Почетный гражданин Пензенской области», решение о присвоении которого принимается постановлением Законодательного собрания региона с согласия губернатора, в течение календарного года смогут получить не более трех соискателей, в то время как на данный момент их количество не превышает двух.

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Такое изменение предлагается внести в ст. 3 закона «О звании «Почетный гражданин Пензенской области». Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Заксобрания губернатором Иваном Белозерцевым.

Как отмечается в пояснительной записке за подписью начальника управления государственной службы и кадров правительства Пензенской области Ольги Карпиной, в случае принятия положительного решения потребуются дополнительные расходы из бюджета региона. Вместе с тем конкретная сумма не уточняется.

Планируется, что законопроект будет рассмотрен на очередной сессии регионального парламента в предстоящую пятницу, 23 августа.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», звания «Почетный гражданин Пензенской области» удостоены, в частности, ректор ПГУ Александр Гуляков, гендиректор ООО «Кувака» Камиль Девликамов, руководитель ООО «Автодорога» Татьяна Недопекина, глава ООО «Управляющая компания «Дамате» Рашид Хайров, организатор и первый ректор Пензенского института усовершенствования врачей Николай Хоменко, заместитель гендиректора ООО «УК «Русмолко» Владимир Резниченко, руководитель музея-заповедника «Тарханы» Тамара Мельникова, экс-министр здравоохранения региона Юрий Лаптев, заслуженный строитель России Валентин Журавлев, бывший председатель Законодательного собрания Пензенской области Юрий Вечкасов, участники Великой Отечественной войны Александр Дручков и Алексей Глушенков, а также член совета ветеранов правительства региона Николай Лагуткин и председатель совета директоров ОАО «Маяк» Василий Вдонин.