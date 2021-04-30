Олег Мельниченко поздравил работников и ветеранов пожарной охраны с праздником Общество

Пенза, 30 апреля 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко поздравил работников и ветеранов пожарной охраны с профессиональным праздником.

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«Вы люди мужественной профессии, которая постоянно требует от вас полной самоотдачи, выдержки, стойкости и отваги. Вы всегда приходите на помощь в трудной, подчас смертельно опасной ситуации и готовы сделать все возможное, чтобы защитить нас от беды. Не случайно на счету пензенских огнеборцев немало успешно проведенных спасательных работ и предотвращенных несчастных случаев, тысячи спасенных жизней», — отметил он.

Глава региона поблагодарил пожарных за самоотверженный труд, достойное выполнение служебного долга и верность избранному делу.

«Уверен, что и в дальнейшем вы будете эффективно решать все поставленные задачи, служить надежным заслоном на пути возникающих чрезвычайных ситуаций! В этот торжественный день желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, успехов в вашей нелегкой службе!» — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.