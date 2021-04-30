Ярмарка для дачников и садоводов у пензенского «Коллажа» будет работать 1 мая Общество

Пенза, 30 апреля 2021. PenzaNews. Ярмарка для дачников и садоводов будет организована в рамках фестиваля «АгроFest», который пройдет вблизи торгово-развлекательного центра «Коллаж» в Пензе в предстоящую субботу, 1 мая. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

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«Будут представлены: посевной материал, саженцы плодовых и ягодных культур, рассада, продукция для озеленения городских и загородных территорий, техника, оборудование для обработки почвы и ухода за растениями», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что также пензенцы смогут приобрести средства защиты растений, удобрения, инвентарь, парники и теплицы.

«Для горожан будут организованы консультации специалистов по выращиванию сельскохозяйственных культур, мастер-классы. Работа фестиваля «АгроFest» будет сопровождаться выступлениями фольклорных коллективов, частушечников, а также проведением конкурсов и викторины», — сказали в Минсельхозе.