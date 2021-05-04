Пожарные на мотоциклах приступили к патрулированию улиц Пензы Общество

Пенза, 4 мая 2021. PenzaNews. Сотрудники специализированной пожарно-спасательной части приступили к патрулированию улиц Пензы и прилегающих районов на мотоциклах, оснащенных первичными средствами пожаротушения и инструментом, позволяющим проводить неотложные работы в различных условиях. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главного управления МЧС России по Пензенской области.

Фото: 58.mchs.gov.ru

«Благодаря своей маневренности мотогруппа может в кратчайшие сроки прибыть на место дорожно-транспортного происшествия, несмотря на заторы на дорогах, или в труднодоступные места», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что также в задачи мотогруппы входят проведение профилактической работы, выявление очагов пожаров и их своевременная ликвидация.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», два мотоцикла поступило в Пензенскую область в составе мобильного комплекса обеспечения деятельности высокоманевренных пожарно-спасательных средств «Кирасир» в начале 2018 года, после чего двухколесные транспортные средства использовались при ликвидации последствий крупных происшествий. При этом на место они доставлялись внутри данной машины.

Впоследствии мотоциклы были введены в состав боевого расчета специализированной пожарно-спасательной части, дислоцированной в Пензе.

В 2020 году они впервые были задействованы в патрулировании улиц в весенне-летний пожароопасный период.