Пункт осмотра грузовиков перенесут с проспекта Строителей на улицу 40 лет Октября — ГИБДД Общество

Пенза, 13 мая 2021. PenzaNews. Пункт осмотра грузового транспорта в Пензе будет перенесен с проспекта Строителей на улицу 40 лет Октября — туда, где ранее располагался стационарный пост ДПС. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Данный пункт начнет функционировать с 15 мая», — уточняется в тексте.

В нем отмечается, что такое решение принято в связи с многочисленными обращениями граждан, а также в целях исключения заторов и аварийных ситуаций на проспекте Строителей, где находится МРЭО ГИБДД.

«Осмотр мотоциклов, легкового транспорта и автобусов малой вместимости будет проводиться по прежнему адресу», — уточняется в сообщении.

В тексте также обращается внимание на то, что в настоящее время рассматривается вопрос о создании дополнительных смотровых площадок.