Пункт осмотра грузовиков перенесут с проспекта Строителей на улицу 40 лет Октября — ГИБДД
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Пенза, 13 мая 2021. PenzaNews. Пункт осмотра грузового транспорта в Пензе будет перенесен с проспекта Строителей на улицу 40 лет Октября — туда, где ранее располагался стационарный пост ДПС. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
«Данный пункт начнет функционировать с 15 мая», — уточняется в тексте.
В нем отмечается, что такое решение принято в связи с многочисленными обращениями граждан, а также в целях исключения заторов и аварийных ситуаций на проспекте Строителей, где находится МРЭО ГИБДД.
«Осмотр мотоциклов, легкового транспорта и автобусов малой вместимости будет проводиться по прежнему адресу», — уточняется в сообщении.
В тексте также обращается внимание на то, что в настоящее время рассматривается вопрос о создании дополнительных смотровых площадок.