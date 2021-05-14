Стало известно, где в Пензе отремонтируют дороги по депутатской программе
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Пенза, 14 мая 2021. PenzaNews. Перечень внутриквартальных дорог, проездов и тротуаров, на которых в 2021 году будут проведены работы по ремонту асфальтового покрытия в рамках выполнения наказов избирателей, опубликован на сайте администрации Пензы в пятницу, 14 мая.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
«Общая площадь обновленного покрытия составит около 21 тыс. кв. метров», — уточняется в сообщении.
В нем отмечается, что управление ЖКХ Пензы уже заключило два муниципальных контракта на выполнение работ в Железнодорожном и Ленинском районах, согласно которым ремонт необходимо завершить до 4 августа.
«Также находится на подписании контракт по Первомайскому району. Объявлен аукцион по Октябрьскому району, плановое проведение торгов — 26 мая», — сказано в тексте.
Перечень адресов, по которым будет проведен ремонт асфальтового покрытия по депутатской программе:
1. тротуар в районе дома №57 на проспекте Строителей;
2. тротуар в районе дома №26 на улице Лядова;
3. внутриквартальная дорога в районе домов №69 и №81 на проспекте Строителей;
4. внутриквартальная дорога в районе дома №154 на проспекте Строителей;
5. тротуар в районе дома №154 на проспекте Строителей;
6. внутриквартальная дорога в районе дома №137 на улице Ладожской;
7. тротуар в районе дома №139 на улице Ладожской;
8. внутриквартальная дорога в районе дома №115 на улице Ладожской;
9. внутриквартальная дорога в районе дома №105 на улице Ладожской;
10. внутриквартальная дорога в районе дома №63 на улице Ладожской;
11. тротуар в районе дома №63 на улице Ладожской;
12. внутриквартальная дорога в районе дома №107 на улице Ладожской;
13. тротуар в районе дома №134 на проспекте Строителей;
14. внутриквартальная дорога в районе домов №17 и №17А на проспекте Строителей;
15. тротуар в районе дома №17 и №17А на проспекте Строителей;
16. внутриквартальная дорога в районе домов №14, №16, №18 на улице Римского-Корсакова;
17. тротуар в районе домов №14, №16, №18 на улице Римского-Корсакова;
18. внутриквартальная дорога в районе дома №3 на улице Бородина;
19. тротуар в районе дома №21 на проспекте Строителей;
20. внутриквартальная дорога в районе дома №12 в поселке Нефтяник;
21. внутриквартальная дорога в районе дома №37 на улице Рахманинова;
22. внутриквартальная дорога по проездам Пестеля;
23. внутриквартальная дорога в районе дома №105 на проспекте Победы и дома №48А на улице Ульяновской;
24. внутриквартальная дорога в районе домов №21 и №23 на улице Минской;
25. внутриквартальная дорога в районе дома №16 на улице Ульяновской;
26. внутриквартальная дорога в районе дома №13 на улице Заводской;
27. внутриквартальная дорога в районе домов №11, №13, №15 на улице Заводской;
28. внутриквартальная дорога в районе дома №20 на улице Ленина;
29. внутриквартальная дорога в районе дома №1 на улице Толстого;
30. внутриквартальная дорога в районе дома №10 на улице Пролетарской и дома №17 на улице Мирской;
31. внутриквартальная дорога в районе дома №5 на улице Саранской;
32. внутриквартальная дорога в районе домов №44 и №46 на улице Луначарского;
33. внутриквартальная дорога в районе домов №55, №57, №59 на улице Ухтомского;
34. внутриквартальная дорога на проезде Клары Цеткин;
35. внутриквартальная дорога на 1-м проезде Красносельского;
36. внутриквартальная дорога в районе дома №89 на улице Чаадаева;
37. внутриквартальная дорога в районе дома №97 на улице Чаадаева;
38. тротуар в районе дома №21 на улице Клары Цеткин;
39. внутриквартальная дорога в районе дома №35 на улице Клары Цеткин;
40. внутриквартальная дорога в районе дома №11 на улице Тарханова;
41. внутриквартальная дорога в районе домов №7, №11, №12, №13 на улице Тарханова;
42. внутриквартальная дорога в районе домов №2, №4, №6 на улице Фабричной;
43. внутриквартальная дорога в районе дома №15 на улице Тарханова;
44. внутриквартальная дорога в районе дома №16 на улице Стрельбищенской;
45. тротуар в районе дома №17А на улице 8 Марта;
46. тротуар в районе дома №15 на улице 8 Марта;
47. тротуар на аллее в честь 45-летия Победы;
48. проезд в районе домов №6, №8, №10, №10А на улице Карпинского;
49. проезд в районе домов №6, №8, №10А на улице Карпинского;
50. проезд в районе домов №45, №47, №49 на улице Коммунистической;
51. тротуар в районе дома №33Б на улице Карпинского;
52. внутриквартальная дорога в районе домов №60 и №70 на улице Горной;
53. проезд в районе домов №67 и №69 на улице Кирова;
54. внутриквартальная дорога в районе домов №10А и №19 на улице Моршанской;
55. проезд в районе дома №13 на улице Чкалова;
56. тротуар в районе дома №7 на улице Чкалова;
57. проезд в районе дома №38А на улице Максима Горького;
58. проезд в районе дома №22А на улице Володарского;
59. тротуар в районе дома №41 на улице Российской;
60. тротуар в районе улицы Совхоз-техникум;
61. проезд в районе дома №121 на улице Калинина;
62. проезд в районе дома №106 на улице Калинина;
63. проезд в районе дома №30 на улице Краснова;
64. проезд в районе дома №32 на улице Краснова;
65. проезд в районе дома №1 на улице Бурмистрова;
66. проезд в районе дома №99 на улице Калинина;
67. тротуар на улице Стрелочной — от улицы Галетной до улицы Индустриальной;
68. тротуар в районе дома №160 на улице Терновского;
69. тротуар в районе дома №158 на улице Терновского;
70. тротуар в районе улицы Терновского, 127А;
71. внутриквартальная дорога в районе дома №180 на улице Терновского;
72. тротуар в районе дома №180 на улице Терновского;
73. тротуар по 6-му проезду Пестеля — от улицы Рахманинова до 1-го проезда Пестеля, 8;
74. тротуар по 6-му проезду Пестеля — от 1-го проезда Пестеля, 8, до 1-го проезда Мусоргского, 59;
75. внутриквартальная дорога в районе дома №35 на проспекте Строителей;
76. проезд в районе улицы Вяземского, 25А;
77. тротуар на аллее в честь 45-летия Победы;
78. внутриквартальная дорога в районе дома №91 на улице Калинина;
79. внутриквартальная дорога в районе дома №93 на улице Чаадаева;
80. внутриквартальная дорога в районе дома №93 на улице Чаадаева до проезда Узенького;
81. проезд в районе дома №6 на улице Воронова и №11 на улице Кижеватова;
82. внутриквартальная дорога в районе дома №88 на проспекте Строителей — от улицы Собинова до школы №36;
83. тротуар в районе дома №88 на проспекте Строителей — от улицы Собинова до школы №36;
84. тротуар в районе дома №64 на проспекте Строителей — между многоквартирным домом и гимназией №13;
85. проезд в районе корпуса №146 в Военном городке (проезд с переулка Березовского);
86. тротуар в районе корпуса №146 в Военном городке;
87. внутриквартальная дорога в районе домов №13 и №14 на улице Бийской.