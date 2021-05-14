Стало известно, где в Пензе отремонтируют дороги по депутатской программе Общество

Пенза, 14 мая 2021. PenzaNews. Перечень внутриквартальных дорог, проездов и тротуаров, на которых в 2021 году будут проведены работы по ремонту асфальтового покрытия в рамках выполнения наказов избирателей, опубликован на сайте администрации Пензы в пятницу, 14 мая.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Общая площадь обновленного покрытия составит около 21 тыс. кв. метров», — уточняется в сообщении.

В нем отмечается, что управление ЖКХ Пензы уже заключило два муниципальных контракта на выполнение работ в Железнодорожном и Ленинском районах, согласно которым ремонт необходимо завершить до 4 августа.

«Также находится на подписании контракт по Первомайскому району. Объявлен аукцион по Октябрьскому району, плановое проведение торгов — 26 мая», — сказано в тексте.

Перечень адресов, по которым будет проведен ремонт асфальтового покрытия по депутатской программе:

1. тротуар в районе дома №57 на проспекте Строителей;

2. тротуар в районе дома №26 на улице Лядова;

3. внутриквартальная дорога в районе домов №69 и №81 на проспекте Строителей;

4. внутриквартальная дорога в районе дома №154 на проспекте Строителей;

5. тротуар в районе дома №154 на проспекте Строителей;

6. внутриквартальная дорога в районе дома №137 на улице Ладожской;

7. тротуар в районе дома №139 на улице Ладожской;

8. внутриквартальная дорога в районе дома №115 на улице Ладожской;

9. внутриквартальная дорога в районе дома №105 на улице Ладожской;

10. внутриквартальная дорога в районе дома №63 на улице Ладожской;

11. тротуар в районе дома №63 на улице Ладожской;

12. внутриквартальная дорога в районе дома №107 на улице Ладожской;

13. тротуар в районе дома №134 на проспекте Строителей;

14. внутриквартальная дорога в районе домов №17 и №17А на проспекте Строителей;

15. тротуар в районе дома №17 и №17А на проспекте Строителей;

16. внутриквартальная дорога в районе домов №14, №16, №18 на улице Римского-Корсакова;

17. тротуар в районе домов №14, №16, №18 на улице Римского-Корсакова;

18. внутриквартальная дорога в районе дома №3 на улице Бородина;

19. тротуар в районе дома №21 на проспекте Строителей;

20. внутриквартальная дорога в районе дома №12 в поселке Нефтяник;

21. внутриквартальная дорога в районе дома №37 на улице Рахманинова;

22. внутриквартальная дорога по проездам Пестеля;

23. внутриквартальная дорога в районе дома №105 на проспекте Победы и дома №48А на улице Ульяновской;

24. внутриквартальная дорога в районе домов №21 и №23 на улице Минской;

25. внутриквартальная дорога в районе дома №16 на улице Ульяновской;

26. внутриквартальная дорога в районе дома №13 на улице Заводской;

27. внутриквартальная дорога в районе домов №11, №13, №15 на улице Заводской;

28. внутриквартальная дорога в районе дома №20 на улице Ленина;

29. внутриквартальная дорога в районе дома №1 на улице Толстого;

30. внутриквартальная дорога в районе дома №10 на улице Пролетарской и дома №17 на улице Мирской;

31. внутриквартальная дорога в районе дома №5 на улице Саранской;

32. внутриквартальная дорога в районе домов №44 и №46 на улице Луначарского;

33. внутриквартальная дорога в районе домов №55, №57, №59 на улице Ухтомского;

34. внутриквартальная дорога на проезде Клары Цеткин;

35. внутриквартальная дорога на 1-м проезде Красносельского;

36. внутриквартальная дорога в районе дома №89 на улице Чаадаева;

37. внутриквартальная дорога в районе дома №97 на улице Чаадаева;

38. тротуар в районе дома №21 на улице Клары Цеткин;

39. внутриквартальная дорога в районе дома №35 на улице Клары Цеткин;

40. внутриквартальная дорога в районе дома №11 на улице Тарханова;

41. внутриквартальная дорога в районе домов №7, №11, №12, №13 на улице Тарханова;

42. внутриквартальная дорога в районе домов №2, №4, №6 на улице Фабричной;

43. внутриквартальная дорога в районе дома №15 на улице Тарханова;

44. внутриквартальная дорога в районе дома №16 на улице Стрельбищенской;

45. тротуар в районе дома №17А на улице 8 Марта;

46. тротуар в районе дома №15 на улице 8 Марта;

47. тротуар на аллее в честь 45-летия Победы;

48. проезд в районе домов №6, №8, №10, №10А на улице Карпинского;

49. проезд в районе домов №6, №8, №10А на улице Карпинского;

50. проезд в районе домов №45, №47, №49 на улице Коммунистической;

51. тротуар в районе дома №33Б на улице Карпинского;

52. внутриквартальная дорога в районе домов №60 и №70 на улице Горной;

53. проезд в районе домов №67 и №69 на улице Кирова;

54. внутриквартальная дорога в районе домов №10А и №19 на улице Моршанской;

55. проезд в районе дома №13 на улице Чкалова;

56. тротуар в районе дома №7 на улице Чкалова;

57. проезд в районе дома №38А на улице Максима Горького;

58. проезд в районе дома №22А на улице Володарского;

59. тротуар в районе дома №41 на улице Российской;

60. тротуар в районе улицы Совхоз-техникум;

61. проезд в районе дома №121 на улице Калинина;

62. проезд в районе дома №106 на улице Калинина;

63. проезд в районе дома №30 на улице Краснова;

64. проезд в районе дома №32 на улице Краснова;

65. проезд в районе дома №1 на улице Бурмистрова;

66. проезд в районе дома №99 на улице Калинина;

67. тротуар на улице Стрелочной — от улицы Галетной до улицы Индустриальной;

68. тротуар в районе дома №160 на улице Терновского;

69. тротуар в районе дома №158 на улице Терновского;

70. тротуар в районе улицы Терновского, 127А;

71. внутриквартальная дорога в районе дома №180 на улице Терновского;

72. тротуар в районе дома №180 на улице Терновского;

73. тротуар по 6-му проезду Пестеля — от улицы Рахманинова до 1-го проезда Пестеля, 8;

74. тротуар по 6-му проезду Пестеля — от 1-го проезда Пестеля, 8, до 1-го проезда Мусоргского, 59;

75. внутриквартальная дорога в районе дома №35 на проспекте Строителей;

76. проезд в районе улицы Вяземского, 25А;

77. тротуар на аллее в честь 45-летия Победы;

78. внутриквартальная дорога в районе дома №91 на улице Калинина;

79. внутриквартальная дорога в районе дома №93 на улице Чаадаева;

80. внутриквартальная дорога в районе дома №93 на улице Чаадаева до проезда Узенького;

81. проезд в районе дома №6 на улице Воронова и №11 на улице Кижеватова;

82. внутриквартальная дорога в районе дома №88 на проспекте Строителей — от улицы Собинова до школы №36;

83. тротуар в районе дома №88 на проспекте Строителей — от улицы Собинова до школы №36;

84. тротуар в районе дома №64 на проспекте Строителей — между многоквартирным домом и гимназией №13;

85. проезд в районе корпуса №146 в Военном городке (проезд с переулка Березовского);

86. тротуар в районе корпуса №146 в Военном городке;

87. внутриквартальная дорога в районе домов №13 и №14 на улице Бийской.