Андрей Лузгин поздравил жителей с присвоением Пензе звания «Город трудовой доблести» Общество

Пенза, 21 мая 2021. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин поздравил жителей с присвоением муниципальному образованию почетного звания «Город трудовой доблести».

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«Вчера на федеральном уровне по достоинству был отмечен вклад наших предков в Победу в Великой Отечественной войне. Победа ковалась не только на полях сражений, но и в тылу. В Пензе производилось большое количество вооружения, обмундирования, экипировки», — сказал он.

Мэр подчеркнул, что важно знать и уважать историю.

«Присвоение почетного звания «Город трудовой доблести» Пензе — возможность оставить в памяти потомков то дело, которое было сделано нашими предшественниками», — цитирует Андрея Лузгина пресс-служба городской администрации.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», закон «О почетном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести» был принят 1 марта 2020 года.

Указом президента России №444 от 2 июля 2020 года почетное звание было присвоено 20 городам. Это Боровичи, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Магнитогорск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Пермь, Самара, Саратов, Томск, Ульяновск, Уфа, Челябинск и Ярославль.

В соответствии с указом главы государства №304 от 20 мая 2021 года почетного звания удостоены еще 12 городов: Барнаул, Каменск-Уральский, Киров, Коломна, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Магадан, Пенза, Рыбинск, Северодвинск, Тюмень и Чебоксары.