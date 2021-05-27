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Строительство четырехполосной дороги на улице Перспективной вступило в активную фазу

16:20 | 27.05.2021 | Общество

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Пенза, 27 мая 2021. PenzaNews. Строительство четырехполосной дороги на улице Перспективной в Пензе вступило в активную фазу. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя Пензенской области.

Строительство четырехполосной дороги на улице Перспективной вступило в активную фазу

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

Расширение проезжей части предусмотрено вторым этапом реконструкции дороги от улицы 40 лет Октября до улицы Центральной, которая ведется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»).

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По информации министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области, на объекте полностью выполнено песчаное, щебеночное основание с выравнивающим и слоем усиления, асфальтобетонное покрытие проезжей части с устройством ливневой канализации двухполосной дороги протяженностью 900 метров.

Параллельно осуществляются прокладка линии ливневой канализации с другой стороны дороги и вынос инженерных коммуникации.

Ведется асфальтировка съездов к расположенным на улице Перспективной предприятиям.

Подрядчик — ООО «Автодорога».

По данным регионального Минстроя, дорогу протяженностью более 2 км планируется ввести в эксплуатацию осенью 2021 года.

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