В пензенском Минстрое прокомментировали III этап реконструкции дороги от улицы 40 лет Октября Общество

Пенза, 28 мая 2021. PenzaNews. Значительный объем работ по возведению насыпи с обеих сторон железной дороги, устройству двух подпорных стенок и трех монолитных опор путепровода через пути выполнен в рамках третьего этапа реконструкции от улицы 40 лет Октября до улицы Центральной в Пензе, который является наиболее сложным. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства строительства и дорожного хозяйства региона.

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

«В настоящее время подрядная организация продолжает работы по устройству железобетонных опор путепровода, [...] насыпи до нужных отметок», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что также ведется обустройство насыпи будущей автодороги, которая соединит мостовые переходы через запасные пути и через реку Ардым.

«Дорожные работы выполняются в соответствии с графиком», — уточняется в сообщении.