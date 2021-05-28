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В пензенском Минстрое прокомментировали III этап реконструкции дороги от улицы 40 лет Октября

15:47 | 28.05.2021 | Общество

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Пенза, 28 мая 2021. PenzaNews. Значительный объем работ по возведению насыпи с обеих сторон железной дороги, устройству двух подпорных стенок и трех монолитных опор путепровода через пути выполнен в рамках третьего этапа реконструкции от улицы 40 лет Октября до улицы Центральной в Пензе, который является наиболее сложным. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства строительства и дорожного хозяйства региона.

В пензенском Минстрое прокомментировали III этап реконструкции дороги от улицы 40 лет Октября

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

«В настоящее время подрядная организация продолжает работы по устройству железобетонных опор путепровода, [...] насыпи до нужных отметок», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что также ведется обустройство насыпи будущей автодороги, которая соединит мостовые переходы через запасные пути и через реку Ардым.

«Дорожные работы выполняются в соответствии с графиком», — уточняется в сообщении.

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