С «Автодорогой» заключен контракт почти на 2,8 млрд. рублей, рассчитанный по 2026 год Общество

Пенза, 25 ноября 2020. PenzaNews. Государственное казенное учреждение «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» в лице начальника Василия Глаголева заключило с ООО «Автодорога» в лице директора Татьяны Недопекиной госконтракт на выполнение очередного этапа реконструкции дороги от улицы 40 лет Октября до улицы Центральной в Пензе на сумму 2 млрд. 786 млн. 466 тыс. рублей.

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Он подписан 25 ноября по результатам открытого конкурса в электронной форме, который ранее был признан несостоявшимся. Заключение госконтракта с единственным поставщиком согласовано комиссией министерства экономики Пензенской области.

Финансирование будет осуществляться за счет средств федерального и регионального бюджетов по подпрограмме «Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог» госпрограммы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014–2022 годы».

Срок выполнения работ — по 15 декабря 2026 года.

Проектной документацией предусмотрено, что в рамках реконструкции будет проложен новый участок дороги, организовано 13 примыканий, обустроены пешеходные и велосипедные дорожки. Кроме того, предполагается возведение искусственных сооружений — эстакады через железную дорогу и реку Пенза, путепровода через железную и автомобильную дороги, моста через реку Ардым.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», реконструкция дороги от улицы 40 лет Октября до улицы Центральной в Пензе стартовала в 2019 году. Заказчик — ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области».

В рамках первого этапа работы проводились на участке от улицы 40 лет Октября до улицы Бийской. Контракт был заключен с ООО «Автодорога». Его цена составила 412,6 млн. рублей. Работы удалось завершить досрочно.

Второй этап реконструкции — на участке от пересечения улиц Рябова и Перспективной до улицы Центральной — начат осенью 2020 года. Подрядчик — ООО «Автодорога», цена контракта — 812,7 млн. рублей.