Лузгин заявил, что в верхней части улицы Московской планируется высадить взрослые деревья Общество

Пенза, 31 мая 2021. PenzaNews. Проект реконструкции верхней части улицы Московской в Пензе предусматривает, что в дополнение к тем липам, которые планируется сохранить, будут высажены новые взрослые деревья.

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«Здесь сейчас всего осталось за все эти годы 63 липы. По проекту благоустройства улицы Московской мы восстанавливаем полностью шаг [высадки деревьев], увеличиваем приствольные круги и дополнительно высаживаем новые взрослые деревья», — проинформировал он временно исполняющего обязанности губернатора Пензенской области Олега Мельниченко в ходе объезда города в понедельник, 31 мая.

Мэр уточнил, что всего с учетом существующих зеленых насаждений будет 122 дерева.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 30 мая в верхней части улицы Московской в Пензе, масштабная реконструкция которой начата в рамках программы формирования современной городской среды, было спилено семь взрослых лип.

31 мая в ходе объезда города врио губернатора Олег Мельниченко потребовал максимально сберечь деревья при реконструкции улицы Московской. По его мнению, допускается ликвидация только сухих и гнилых деревьев.