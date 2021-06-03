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Заречный выполнил план 2021 года в рамках нацпроекта «БКАД»

16:09 | 03.06.2021 | Общество

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Заречный, 3 июня 2021. PenzaNews. Заречный первым из муниципальных образований Пензенской области в полном объеме выполнил запланированные на 2021 год работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»). Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства строительства и дорожного хозяйства региона.

Заречный выполнил план 2021 года в рамках нацпроекта «БКАД»

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

В нем отмечается, что на текущий год был запланирован ремонт участков общей протяженностью 2,7 км на проспекте Мира, улицах Светлой и Строителей.

«На отремонтированных улицах появилось новое покрытие проезжей части из щебеночно-мастичного асфальтобетона, новый бортовой камень и новая разметка», — уточняется в тексте.

В сообщении обращается внимание на то, что завершить работы в короткие сроки удалось благодаря заключению контрактов с подрядчиками в 2020 году.

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